«Торпедо» уступило «Северстали» в серии буллитов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
За победителей дубль оформил Дмитрий Моисеев. Победный буллит в активе Владислава Кодолы.
В составе хозяев по шайбе забросили Артур Тянулин и Иван Чехович.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Тянулин — 2 (Мартынов, Орлов), 28:49 — 1:0. Моисеев — 1 (Колмыков, Алексеев), 33:28 — 1:1. Моисеев — 2 (Няттинен), 36:32 — 1:2. Чехович — 3 (Гривик, Заар), 41:47 — 2:2Победный буллит: КодолаБроски: 38 (12+14+8+4) — 37 (11+16+7+3)Вратари: Кочетков — ШугаевШтраф: 6 — 8
В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает 8-е место, набрав 15 очков в 16 матчах. «Северсталь» с такими же показателями идет строчкой ниже.