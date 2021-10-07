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    Воробьев: Классная игра с «Ак Барсом», плей-оффский хоккей

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    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (3:1) в матче чемпионата КХЛ.

    Илья Воробьев
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    Илья Воробьев

    «Классная игра. Обе команды быстрые, много борьбы. Интересная игра, я думаю, доставила удовольствие.

    Пять игр за девять дней… Мы начали дома, "Ак Барс" — наоборот. Здорово, хорошая реклама КХЛ. Я горжусь своими ребятами, что мы увозим два очка.

    Тимур Билялов здорово сыграл, да и Юхо Олкинуора также сыграл. Обе команды, включая вратарей, очень классный матч провели.

    Установка была сыграть в наш хоккей. То, что было много силовой борьбы — нам предложили, и мы не отказались.

    Классная игра, плей-оффский хоккей, где много всего. И силовая борьбы, и вратари тащат, и переходы из обороны в атаку. На вкус и цвет все было», — сказал Воробьев «Бизнес Онлайн».

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