Воробьев: Классная игра с «Ак Барсом», плей-оффский хоккей

Главный тренер «Металлурга»прокомментировал победу над(3:1) в матче чемпионата КХЛ.

«Классная игра. Обе команды быстрые, много борьбы. Интересная игра, я думаю, доставила удовольствие.

Пять игр за девять дней… Мы начали дома, "Ак Барс" — наоборот. Здорово, хорошая реклама КХЛ. Я горжусь своими ребятами, что мы увозим два очка.

Тимур Билялов здорово сыграл, да и Юхо Олкинуора также сыграл. Обе команды, включая вратарей, очень классный матч провели.

Установка была сыграть в наш хоккей. То, что было много силовой борьбы — нам предложили, и мы не отказались.

Классная игра, плей-оффский хоккей, где много всего. И силовая борьбы, и вратари тащат, и переходы из обороны в атаку. На вкус и цвет все было», — сказал Воробьев «Бизнес Онлайн».