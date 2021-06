НХЛ назвала претендентов на «Норрис Трофи»

Национальная хоккейная лига назвала имена трех претендентов на «Норрис Трофи» по итогам сезона-2020/21.

Напомним, этот приз ежегодно вручается защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона НХЛ.

В тройку финалистов попали Виктор Хедман («Тампа»), Адам Фокс («Рейнджерс») и Кэйл Макар («Колорадо»).

Adam Fox (@NYRangers), Victor Hedman (@TBLightning) and Cale Makar (@Avalanche) are the finalists for the 2020-21 James Norris Memorial Trophy. https://t.co/MQjtrVFd4Q #NHLAwards #NHLStats pic.twitter.com/FxqxhvGRy5