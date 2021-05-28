Николишин: Приезд Бобровского в сборную нецелесообразный

Сергей Бобровский Фото: globallookpress.com
«Приезд Бобровского нецелесообразный, ему еще нужно отсидеть на карантине. Не вижу смысла.
Самонов нормально отыгрывает групповой этап, к нему какие могут быть вопросы?
Я считаю, что в бой нужно идти с теми, кто был вначале. Перед первой игрой», — приводит слова Николишина «Чемпионат».
Бобровский прилетит в Ригу 29 мая, когда у россиян запланировал матч против Швейцарии.
Ранее «Вашингтон» по медицинским показателям не отпустил на чемпионат мира вратаря Илью Самсонова.