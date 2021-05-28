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    Николишин: Приезд Бобровского в сборную нецелесообразный

    Хоккей Сборная России Чемпионат мира по хоккею-2021 Флорида Пантерз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Бывший хоккеист сборной России Андрей Николишин прокомментировал вызов голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в национальную команду для участия в чемпионате мира.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Приезд Бобровского нецелесообразный, ему еще нужно отсидеть на карантине. Не вижу смысла.

    Самонов нормально отыгрывает групповой этап, к нему какие могут быть вопросы?

    Я считаю, что в бой нужно идти с теми, кто был вначале. Перед первой игрой», — приводит слова Николишина «Чемпионат».

    Бобровский прилетит в Ригу 29 мая, когда у россиян запланировал матч против Швейцарии.

    Ранее «Вашингтон» по медицинским показателям не отпустил на чемпионат мира вратаря Илью Самсонова.

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