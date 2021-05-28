Николишин: Приезд Бобровского в сборную нецелесообразный

Бывший хоккеист сборной Россиипрокомментировал вызов голкипера «Флориды»в национальную команду для участия в чемпионате мира.

«Приезд Бобровского нецелесообразный, ему еще нужно отсидеть на карантине. Не вижу смысла.

Самонов нормально отыгрывает групповой этап, к нему какие могут быть вопросы?

Я считаю, что в бой нужно идти с теми, кто был вначале. Перед первой игрой», — приводит слова Николишина «Чемпионат».

Бобровский прилетит в Ригу 29 мая, когда у россиян запланировал матч против Швейцарии.

Ранее «Вашингтон» по медицинским показателям не отпустил на чемпионат мира вратаря Илью Самсонова.