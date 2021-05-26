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    Гретцки покинул пост в руководстве «Эдмонтона»

    Хоккей НХЛ Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на НХЛ
    Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки покинул должности партнера и заместителя председателя «Эдмонтона».

    Уэйн Гретцки
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    Уэйн Гретцки

    «С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента "Эдмонтона" с сегодняшнего дня. "Ойлерз", их болельщики и город Эдмонтон многое значили для меня и моей семьи на протяжении более 40 лет, и этому не суждено закончиться.

    Учитывая пандемию и другие события в жизни, я понял, что не смогу уделять необходимое количество времени этой организации мирового уровня», — написал Гретцки в Twitter.

    Напомним, Гретцки занял данные посты в октябре 2016 года. Накануне «Эдмонтон» вылетел из Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Виннипегу» со счетом 0:4 в серии.

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