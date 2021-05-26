Гретцки покинул пост в руководстве «Эдмонтона»

Лучший снайпер в истории НХЛпокинул должности партнера и заместителя председателя

«С огромным уважением хотел бы сообщить, что я решил покинуть пост вице-президента "Эдмонтона" с сегодняшнего дня. "Ойлерз", их болельщики и город Эдмонтон многое значили для меня и моей семьи на протяжении более 40 лет, и этому не суждено закончиться.

Учитывая пандемию и другие события в жизни, я понял, что не смогу уделять необходимое количество времени этой организации мирового уровня», — написал Гретцки в Twitter.

Напомним, Гретцки занял данные посты в октябре 2016 года. Накануне «Эдмонтон» вылетел из Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Виннипегу» со счетом 0:4 в серии.