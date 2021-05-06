Мичков: Сделаем все возможное, чтобы обыграть канадцев

Нападающий юниорской сборной Россииподелился ожиданиями от матча с Канадой в финале чемпионата мира.

В полуфинале россияне выиграли у сборной Финляндии (6:5).

«Нам предстоит финал с сильным соперником. Большая честь для нас с ребятами — представлять страну в финале чемпионата мира. Будем биться.

Меня сравнивают с Коннором Бедардом? Хоккей — командная игра. Канада сильный соперник, с ними всегда непросто играть. Скажу, что у них в составе много сильных игроков, не только Коннор. Завтра будет интересно, уже готовимся к этой игре.

Что касается роли вратаря Сергея Иванова, то его заслуга в том, что мы в финале — очень большая. Он тащил нас всегда и везде, думаю, вся команда ему благодарна. Дай бог, чтобы завтра все сложилось — и он продолжал играть так же, как и весь турнир. Он большой молодец.

Я второй по голам на ЮЧМ после Овечкина? Это ничего не значит, самое главное, чтобы наша команда выиграла завтрашний финал. Будем делать все возможное, чтобы обыграть канадцев», — приводит слова Мичкова пресс-служба ФХР.

Матч Россия — Канада состоится 7 мая, начало — в 04:00 мск.