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    Мичков: Сделаем все возможное, чтобы обыграть канадцев

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Сборная Финляндии Юниорский ЧМ по хоккею-2021
    Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков поделился ожиданиями от матча с Канадой в финале чемпионата мира.

    Матвей Мичков забросил 11 шайб на ЮЧМ-2021
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    Матвей Мичков забросил 11 шайб на ЮЧМ-2021

    В полуфинале россияне выиграли у сборной Финляндии (6:5).

    «Нам предстоит финал с сильным соперником. Большая честь для нас с ребятами — представлять страну в финале чемпионата мира. Будем биться.

    Меня сравнивают с Коннором Бедардом? Хоккей — командная игра. Канада сильный соперник, с ними всегда непросто играть. Скажу, что у них в составе много сильных игроков, не только Коннор. Завтра будет интересно, уже готовимся к этой игре.

    Что касается роли вратаря Сергея Иванова, то его заслуга в том, что мы в финале — очень большая. Он тащил нас всегда и везде, думаю, вся команда ему благодарна. Дай бог, чтобы завтра все сложилось — и он продолжал играть так же, как и весь турнир. Он большой молодец.

    Я второй по голам на ЮЧМ после Овечкина? Это ничего не значит, самое главное, чтобы наша команда выиграла завтрашний финал. Будем делать все возможное, чтобы обыграть канадцев», — приводит слова Мичкова пресс-служба ФХР.

    Матч Россия — Канада состоится 7 мая, начало — в 04:00 мск.

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