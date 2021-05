«Куньлунь» расстался с главным тренером

Китайский клубобъявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером

Соглашение 48-летнего специалиста истекло 30 апреля. Также «Куньлунь» покидают помощники Ковалева — Вячеслав Козлов, Игорь Уланов и Николай Мишин.

Ковалев возглавлял «Куньлунь» в качестве главного тренера с начала сезона-2020/21. Под его руководством китайская команда заняла последнее место в Восточной конференции КХЛ.

Head coach Alexei Kovalev leaves Kunlun Red Star after three years with our organisation. His contract has expired Apr 30, 2021 and will not be extended.

Coaches Vyacheslav Kozlov, Igor Ulanov and Nikolai Mishin who assisted Kovalev in 2020/2021 season are also leaving the team pic.twitter.com/3MSGelFcoh