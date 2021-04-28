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    Ковальчук: После многих игр «Авангард» списывали со счетов, но мы дошли до конца

    Хоккей Авангард КХЛ ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук поделился эмоциями от победы над ЦСКА (1:0) в шестом матче серии и завоевании Кубка Гагарина (4-2 в серии).

    Илья Ковальчук
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    Илья Ковальчук

    «Рады очень. Дома выиграли! Сегодня полный стадион, столько народу… Конечно, эта победа посвящается Омску.

    Как выдержали последние минуты при игре 3 на 5? Шапи (Дамир Шарипзянов — прим. ред.) 10 раз шайбу на себя поймал. Все ребята отдались полностью, поэтому выиграли.

    Здесь эмоции иные, чем в СКА, потому что мы в каждой серии были андердогами, приходилось доказывать. После многих игр нас списывали со счетов, но мы дошли до конца.

    Всегда приятно побеждать, тем более, у нас в команде огромное количество пацанов, которые впервые выиграли Кубок Гагарина», — передает слова Ковальчука Sport24.

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