Ковальчук: После многих игр «Авангард» списывали со счетов, но мы дошли до конца

Капитан «Авангарда»поделился эмоциями от победы над(1:0) в шестом матче серии и завоевании Кубка Гагарина (4-2 в серии).

«Рады очень. Дома выиграли! Сегодня полный стадион, столько народу… Конечно, эта победа посвящается Омску.

Как выдержали последние минуты при игре 3 на 5? Шапи (Дамир Шарипзянов — прим. ред.) 10 раз шайбу на себя поймал. Все ребята отдались полностью, поэтому выиграли.

Здесь эмоции иные, чем в СКА, потому что мы в каждой серии были андердогами, приходилось доказывать. После многих игр нас списывали со счетов, но мы дошли до конца.

Всегда приятно побеждать, тем более, у нас в команде огромное количество пацанов, которые впервые выиграли Кубок Гагарина», — передает слова Ковальчука Sport24.