Ковальчук: После многих игр «Авангард» списывали со счетов, но мы дошли до конца

Илья Ковальчук Фото: globallookpress.com
«Рады очень. Дома выиграли! Сегодня полный стадион, столько народу… Конечно, эта победа посвящается Омску.
Как выдержали последние минуты при игре 3 на 5? Шапи (Дамир Шарипзянов — прим. ред.) 10 раз шайбу на себя поймал. Все ребята отдались полностью, поэтому выиграли.
Здесь эмоции иные, чем в СКА, потому что мы в каждой серии были андердогами, приходилось доказывать. После многих игр нас списывали со счетов, но мы дошли до конца.
Всегда приятно побеждать, тем более, у нас в команде огромное количество пацанов, которые впервые выиграли Кубок Гагарина», — передает слова Ковальчука Sport24.