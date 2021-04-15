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    Российский вратарь «Вашингтона» получил травму верхней части тела

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов получил травму верхней части тела.

    Илья Самсонов
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    Илья Самсонов

    Об этом рассказал главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

    «Ванечек начнет матч против "Баффало" с первых минут, бэкапом будет Крейг Андерсон. У Самсонова травма верхней части тела, поэтому его участие в матче исключено», — цитирует Лавиолетта журналист Саманта Пэлл в Twitter.

    Ожидается, что Самсонов пропустит несколько дней.

    В нынешнем сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 14 матчей в стартовом составе, в которых добился 10 побед с процентом отраженных бросков 89,9.

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