Российский вратарь «Вашингтона»получил травму верхней части тела.

Об этом рассказал главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

«Ванечек начнет матч против "Баффало" с первых минут, бэкапом будет Крейг Андерсон. У Самсонова травма верхней части тела, поэтому его участие в матче исключено», — цитирует Лавиолетта журналист Саманта Пэлл в Twitter.

Ожидается, что Самсонов пропустит несколько дней.

В нынешнем сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 14 матчей в стартовом составе, в которых добился 10 побед с процентом отраженных бросков 89,9.