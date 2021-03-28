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    «Авангард» вышел в финал плей-офф Восточной конференции

    «Металлург» — «Авангард»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Авангард Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции.

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    Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в пользу гостей.

    В составе омичей шайбы забросили Сергей Толчинский (5 минута), Егор Чинахов (31), Денис Зернов (31), Рид Буше (37) и Алексей Емелин (59).

    У «Магнитки» точный бросок нанес Максим Карпов (27).

    КХЛ. Плей-офф
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Толчинский — 5 (Зернов), 4:19 — 0:1. Карпов — 2 (Кошелев), 26:19 — 1:1. Чинахов — 4 (бол., Толчинский, Костин), 30:16 — 1:2. Зернов — 2, 30:31 — 1:3. Буше — 4 (мен., Покка), 36:04 — 1:4. Емелин — 1 (Дедунов, Семенов), 58:12 — 1:5Вратари: Кошечкин (Олкинуора, 40:00) — ГрубецШтраф: 6 — 18Броски: 43 (14+17+12) — 37 (15+15+7)

    «Авангард» выиграл серию 4-2 и вышел в финал плей-офф Восточной конференции, где сыграет с казанским «Ак Барсом».

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