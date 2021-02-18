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    «Барыс» дома взял верх над «Автомобилистом»

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    Казахстанский «Барыс» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    «Барыс» -« Автомобилист»
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    «Барыс» -« Автомобилист»

    В составе победителей голами отличились Роман Старченко (6-я минута) и Даррен Диц (46).

    Шайба гостей на счету Александра Щемерова (43).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Голы: Старченко — 13 (бол., Вароун, Асетов), 5:58 — 1:0. Щемеров — 1 (бол., Жукенов), 42:31 — 1:1. Дитц — 14 (Сагадеев), 45:49 — 2:1Вратари: Карлссон — Коварж (58:25 — 59:08, 59:16)Броски: 22 (10+8+4) — 16 (4+6+6)Штраф: 2 — 16

    Клуб из Нур-Султана набрал 66 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» опустился на восьмую строчку, имея в своем активе 64 очков.

    Обе команды проведут свои следующие матчи дома — 21 февраля «Барыс» сыграет против «Сибири», а екатеринбуржцы встретятся с «Сочи».

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