«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб

«Вашингтон» отправил российского голкиперав фарм-клуб «Херши Беарс», выступающий в Американской хоккейной лиге, сообщает пресс-служба «столичных».

Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. Он только недавно возобновил тренировки с командой. В регулярном чемпионате он провел два матча, одержав одну победу.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Все хоккеисты уже вернулись к тренировкам.