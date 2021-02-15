ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» одержал третью победу кряду«Реал» теряет игроков, но не волю к победе
  • 08:39
    • Рублев вышел в 1/4 финала АО после отказа своего соперника
  • 07:00
    • Медведев — в четвертьфинале Australian Open
  • 00:46
    • «Интер» обыграл «Лацио» и вышел в лидеры, у Лукаку два гола и передача
  • 21:27
    • «Арсенал» обыграл «Лидс», Обамеянг оформил хет-трик
  • 20:58
    • «Лилль» разошелся миром с «Брестом» и возглавил таблицу Лиги 1
    Все новости спорта

    «Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    «Вашингтон» отправил российского голкипера Илью Самсонова в фарм-клуб «Херши Беарс», выступающий в Американской хоккейной лиге, сообщает пресс-служба «столичных».

    Илья Самсонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Самсонов

    Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. Он только недавно возобновил тренировки с командой. В регулярном чемпионате он провел два матча, одержав одну победу.

    Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ.

    Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Все хоккеисты уже вернулись к тренировкам.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Челси» побеждать в своем стиле?
  • «Челси» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Бавария» должна без труда набрать три очка
  • «Бавария» — «Арминия». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Кадис» с «Атлетиком» откроют счет молниеносно?
  • «Кадис» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Бавария — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:10
    •  1.67
  • Прогноз на матч Северсталь — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Барыс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие