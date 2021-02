Аткинсон — первая звезда недели в НХЛ

Нападающий «Коламбуса»назван первой звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги.

Форвард стал самым результативных игроком недели, набрав 7 (3+4) очков в трех матчах.

Второе место в звездном рейтинге досталось вратарю «Лас-Вегаса» Марку-Андре Флери.

Канадский голкипер в четырех матчах одержал три победы, а также отразил 100 бросков из 106, в среднем пропуская по 1,51 шайбы за игру.

Третьей звездой был признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, который отметился пятью очками (3+2) в двух матчах «пингвинов».

