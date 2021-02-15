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    Аткинсон — первая звезда недели в НХЛ

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    Нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон назван первой звездой прошедшей игровой недели Национальной хоккейной лиги.

    Кэм Аткинсон
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    Кэм Аткинсон

    Форвард стал самым результативных игроком недели, набрав 7 (3+4) очков в трех матчах.

    Второе место в звездном рейтинге досталось вратарю «Лас-Вегаса» Марку-Андре Флери.

    Канадский голкипер в четырех матчах одержал три победы, а также отразил 100 бросков из 106, в среднем пропуская по 1,51 шайбы за игру.

    Третьей звездой был признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, который отметился пятью очками (3+2) в двух матчах «пингвинов».

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