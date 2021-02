Главный тренер «Баффало»сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Крюгер был немедленно изолирован и включен в COVID-протокол НХЛ.

2 февраля матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Айлендерс» и «Баффало» был перенесен из-за протоколов лиги по коронавирусу.

An update from the Sabres organization: pic.twitter.com/6r7srLO6dT