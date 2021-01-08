«Ак Барс» победил «Трактор» в серии буллитов

Лидер Восточной конференциипобедил(3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Вячеслав Основин и Виталий Кравцов подарили «Трактору» преимущество в две шайбы, однако «Ак Барс» сумел сравнять счет под конец встречи. Харри Песонен и Стефан Да Коста перевели игру в овертаймы.

Решающую шайбу в серии буллитов забросил Данис Зарипов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Основин — 8 (Ильин, Майоров), 2:10 — 0:1. Кравцов — 13 (Телегин, Гика), 43:48 — 0:2. Песонен — 7 (бол., Зарипов, Да Коста), 55:21 — 1:2. Да Коста — 20 (Доус, Мерфи), 58:57 — 2:2Победный буллит: ЗариповВратари: Рейдеборн (58:49 — 58:57) — ФедотовШтраф: 12 — 10Броски: 37 (7+16+14+0) — 22 (8+9+3+2)

«Ак Барс» занимает 1 место с 68 очками на «Востоке». «Трактор» пятый с 51 пунктом.