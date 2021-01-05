Тренер Канады: Главное, что мы оказались готовы к трудностям

Главный тренер молодежной сборной Канады по хоккеюзаявил, что полностью доволен матчем с россиянами (5:0) в полуфинале чемпионата мира.

«Наша защита сегодня сыграла феноменально. Мы знали, как Россия будет атаковать, были готовы к этому. В обороне сыграли превосходно. На нас оказывается большое давление, мы будем играть в финале. Финал будет чем-то особенным для нас. У нас много работы впереди, сфокусируемся на этом.

Мы знали, что придется долго сидеть на карантине и тренироваться. Это очень тяжелый турнир. Главное, что мы оказались готовы к трудностям.

Думаю, наши защитники провели отличную работу в полуфинале России. Эти ребята заслуживают только похвалы», — цитирует Туриньи Sport24.

Канадцы сыграют в финале с победителем встречи между сборными США и Финляндии. 0