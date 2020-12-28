Возвращение Ковальчука украсит КХЛ, считает Сушинский

Бывший президент «Авангарда»поделился мнением о переходе нападающегов омский клуб.

Ковальчук подписал с «Авангардом» контракт до конца текущего сезона. В соглашении также есть пункт о продлении еще на один год.

«Думаю, простой не особо скажется на Илье. Наверняка он поддерживал форму, поскольку всегда готовится и тренируется, чтобы держать физические кондиции. Конечно, есть трудности с игровым тонусом, но через матчи Ковальчук их наберет.

Не уверен, что его возвращение сильно скажется на лиге, но такие хоккеисты, как Илья или Дацюк, ее безусловно украшают. Потому что мы видим, что сейчас в КХЛ мало осталось звезд такого калибра. Их можно по пальцам пересчитать. Сергей Мозякин, Данис Зарипов… А из тех, кто моложе 35 лет, я разве что Вадима Шипачева могу вспомнить. Не вижу даже конкурентов вышеперечисленным игрокам.

Мы не вели с ним переговоры — только разговоры, поскольку у Ильи контракт. А сейчас будет интересно посмотреть, как станет его использовать Хартли, в какое звено поставит. У Боба могут быть проблемы с использованием Ковальчука в большинстве, поскольку у "Авангарда" уже есть хорошая спецбригада в лице Сергея Толчинского, Оливера Каски, Рида Буше. Был там и Егор Чинахов до отъезда на молодежный чемпионат мира.

Будет ли тренерский штаб все это переигрывать, я не знаю. Было хорошее большинство. Сейчас не знаю, будут ли оттуда кого-то убирать. И если да, то кого? Кому-то придется подвинуться из большинства. Как пришлось подвинуться Сергею Шумакову, и сейчас его нет в команде», — сказал Сушинский «Известиям». 0