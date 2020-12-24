Лидер канадской «молодежки» получил травму в матче с Россией и может пропустить МЧМ-2021

Кирби Дак получил травму после столкновения с Ильей Сафоновым
usatoday.com
В товарищеском матче со сборной России (1:0) лидер канадской «молодежки» получил травму руки, сообщает TSN.
Дак повредил запястье в результате столкновения с Ильей Сафоновым. 19-летний хоккеист после этого не смог продолжить игру.
Canada's captain, Kirby Dach, left the ice and went straight to the dressing room after this play. pic.twitter.com/ZEzfG66aad— TSN (@TSN_Sports) December 24, 2020
«Пока у нас нет информации по поводу степени травмы Дака. Ему сделают рентген, после которого появятся подробности», — сказал главный тренер сборной Канады Андре Туриньи.
Молодежный чемпионат мира-2021 пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Канада попала в группу с Финляндией, Швейцарией, Словакией и Германией.