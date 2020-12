Лидер канадской «молодежки» получил травму в матче с Россией и может пропустить МЧМ-2021

Капитан молодежной сборной Россииможет пропустить предстоящий чемпионат мира.

В товарищеском матче со сборной России (1:0) лидер канадской «молодежки» получил травму руки, сообщает TSN.

Дак повредил запястье в результате столкновения с Ильей Сафоновым. 19-летний хоккеист после этого не смог продолжить игру.

Canada's captain, Kirby Dach, left the ice and went straight to the dressing room after this play. pic.twitter.com/ZEzfG66aad