Лидер канадской «молодежки» получил травму в матче с Россией и может пропустить МЧМ-2021

Капитан молодежной сборной Россииможет пропустить предстоящий чемпионат мира.

Кирби Дак получил травму после столкновения с Ильей Сафоновым usatoday.com $25 Бонус + ТВ-трансляции Играть!

В товарищеском матче со сборной России (1:0) лидер канадской «молодежки» получил травму руки, сообщает TSN.

Дак повредил запястье в результате столкновения с Ильей Сафоновым. 19-летний хоккеист после этого не смог продолжить игру.

Canada's captain, Kirby Dach, left the ice and went straight to the dressing room after this play. pic.twitter.com/ZEzfG66aad — TSN (@TSN_Sports) December 24, 2020

«Пока у нас нет информации по поводу степени травмы Дака. Ему сделают рентген, после которого появятся подробности», — сказал главный тренер сборной Канады Андре Туриньи.

Молодежный чемпионат мира-2021 пройдет в Эдмонтоне (Канада) с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Канада попала в группу с Финляндией, Швейцарией, Словакией и Германией.

0