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    Лидер канадской «молодежки» получил травму в матче с Россией и может пропустить МЧМ-2021

    Хоккей Сборная Канады Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Капитан молодежной сборной России Кирби Дак может пропустить предстоящий чемпионат мира.

    Кирби Дак получил травму после столкновения с Ильей Сафоновым
    Кирби Дак получил травму после столкновения с Ильей Сафоновым

    В товарищеском матче со сборной России (1:0) лидер канадской «молодежки» получил травму руки, сообщает TSN.

    Дак повредил запястье в результате столкновения с Ильей Сафоновым. 19-летний хоккеист после этого не смог продолжить игру.

    «Пока у нас нет информации по поводу степени травмы Дака. Ему сделают рентген, после которого появятся подробности», — сказал главный тренер сборной Канады Андре Туриньи.

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