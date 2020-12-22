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    «Динамо» «всухую» победило «Йокерит»

    Хоккей КХЛ Динамо Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» обыграло финский «Йокерит» (4:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Иван Муранов (12-я и 20-я минуты), еще по разу отличились Дмитрий Кагарлицкий (28) и Дмитрий Яшкин (39).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Йокерит» (Хельсинки) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Муранов — 2, 11:49 — 1:0. Муранов — 3 (мен., Ефремов), 19:10 — 2:0. Кагарлицкий — 7 (Миронов, Шипачев), 27:13 — 3:0. Яшкин — 25 (Шипачев, Сергеев), 38:37 — 4:0Вратари: Гарипов — ЛиндбекБроски: 38 (10+10+18) — 24 (5+12+7)Штраф: 10 — 8

    «Динамо» набрало 48 очков и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Йокерит» с 39 очками занимает на «Западе» восьмое место. 0

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