Генменеджер «Авангарда»: Ковальчук еще сам не знает, где хочет играть

Генеральный менеджер «Авангарда»прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего

Ранее агент Ковальчука Юрий Николаев сообщил, что 37-летний хоккеист близок к переходу в «Авангард».

«Вы знаете, мы не определились еще. Может быть, будут переговоры, может быть, не будут. Илья сам еще не знает, где он хочет играть, и на нас пока никто конкретно не выходил. Переговоров как таковых не было.

В любом случае проблем с потолком [зарплат] у нас не будет. Мы освободили место переходом Шумакова, на эти деньги мы и рассчитываем кого-то пригласить. Если нет, значит нет», — приводит слова Волкова Sport24.

Последним клубом Ковальчука был «Вашингтон Кэпиталз». 0