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    Генменеджер «Авангарда»: Ковальчук еще сам не знает, где хочет играть

    Хоккей Авангард КХЛ НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал информацию о возможном переходе в команду нападающего Ильи Ковальчука.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    Ранее агент Ковальчука Юрий Николаев сообщил, что 37-летний хоккеист близок к переходу в «Авангард».

    «Вы знаете, мы не определились еще. Может быть, будут переговоры, может быть, не будут. Илья сам еще не знает, где он хочет играть, и на нас пока никто конкретно не выходил. Переговоров как таковых не было.

    В любом случае проблем с потолком [зарплат] у нас не будет. Мы освободили место переходом Шумакова, на эти деньги мы и рассчитываем кого-то пригласить. Если нет, значит нет», — приводит слова Волкова Sport24.

    Последним клубом Ковальчука был «Вашингтон Кэпиталз». 0

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