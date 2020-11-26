Дубль Варнакова принес «Торпедо» победу над «Йокеритом»

Нижегородскоеобыграло финский(3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль оформил Михаил Варнаков, еще одну шайбу забросил Андрей Белевич.

За финнов шайбы забросили Эли Толванен и Марко Антилла.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) Голы: Толванен — 4 (Грант, Шредер), 12:33 — 0:1. Варнаков — 3 (Клус), 22:54 — 1:1. Белевич — 5 (Жафяров, Чехович), 24:31 — 2:1. Анттила — 3 (Иконен), 48:56 — 2:2. Варнаков — 4 (Шварц, Дер-Аргучинцев), 57:23 — 3:2Вратари: Тихомиров — Линдбек (57:34)Броски: 23 (7+12+4) — 39 (14+11+14)Штраф: 4 — 4

«Торпедо» набрало 30 очков и поднялось на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Финский клуб с 29 очками идет на восьмой строчке Запада.

28 ноября «Йокерит» отправится в гости к «Витязю», а днем позже нижегородский клуб на своем поле примет «Металлург». 0