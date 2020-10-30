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    «Барыс» дома переиграл «Куньлунь»

    Хоккей КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» одержал домашнюю победу над пекинским «Куньлунь Ред Стар» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
    «Барыс»

    В составе победителей в первом периоде отличились Якоб Лилья и Мэтт Фрэттин.

    На 24-й «Куньлунь» сократил отставание стараниями Ивана Николишина, но перевести матч в овертайм не смог.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
    Голы: Лилья — 5 (Валк, Михайлис), 9:26 — 1:0. Фрэттин — 1 (бол., Старченко, Шевченко), 13:26 — 2:0. Николишин — 5 (бол., Локхарт, Ларионов), 23:50 — 2:1Вратари: Ортио — Грубец (58:54)Броски: 46 (15+20+11) — 18 (11+4+3)Штраф: 8 — 37

    «Барыс» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 17 матчах. «Куньлунь» занимает последнее 12-е с 11 очками после 20 игр.

    1 ноября пекинский клуб продолжит выездную серию матчем в Уфе против «Салавата Юлаева». 3 ноября «Барыс» примет рижское «Динамо». 0

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