«Барыс» дома переиграл «Куньлунь»

Казахстанскийодержал домашнюю победу над пекинским(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей в первом периоде отличились Якоб Лилья и Мэтт Фрэттин.

На 24-й «Куньлунь» сократил отставание стараниями Ивана Николишина, но перевести матч в овертайм не смог.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Куньлунь» (Пекин) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Лилья — 5 (Валк, Михайлис), 9:26 — 1:0. Фрэттин — 1 (бол., Старченко, Шевченко), 13:26 — 2:0. Николишин — 5 (бол., Локхарт, Ларионов), 23:50 — 2:1Вратари: Ортио — Грубец (58:54)Броски: 46 (15+20+11) — 18 (11+4+3)Штраф: 8 — 37

«Барыс» поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 17 матчах. «Куньлунь» занимает последнее 12-е с 11 очками после 20 игр.

1 ноября пекинский клуб продолжит выездную серию матчем в Уфе против «Салавата Юлаева». 3 ноября «Барыс» примет рижское «Динамо». 0