Покер Гурьянова принес «Далласу» победу в серии с «Калгари»

В шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛразгромилсо счетом 7:3 (1:3, 5:0, 1:0) и выиграли серию — 4:2.

Главным героем встречи стал российский нападающий «звезд» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. Еще по разу забивали Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски.

Отметим, что Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ.

У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон. Отметим, что после первого периода «Калгари» вел со счетом 3:1.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции «Калгари» — «Даллас» — 3:7 (3:1, 0:5, 0:1) Голы: Манджапане — 2 (Броди, Линдхольм), 3:42 — 1:0. Годро — 4 (бол., Беннетт), 5:38 — 2:0. Андерссон — 3 (Ридер, Хэнифин), 6:34 — 3:0. Хейсканен — 3 (бол., Перри, Хинтс), 9:36 — 3:1. Гурьянов — 3 (Хейсканен), 20:59 — 3:2. Гурьянов — 4 (Павелски, Линделл), 23:25 — 3:3. Факса — 1 (бол., Гурьянов, Хейсканен), 25:47 — 3:4. Павелски — 6 (Хейсканен), 27:22 — 3:5. Гурьянов — 5 (Павелски, Худобин), 35:30 — 3:6. Гурьянов — 6 (Кивиранта), 49:02 — 3:7Вратари: Тэлбот (Риттих, 23:25) — ХудобинШтраф: 4-6Вратари: 41 (15+12+14) — 24 (5+12+7)

В полуфинале плей-офф Западной конференции «Старз» сыграют с «Колорадо». 0