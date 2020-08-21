ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж Гнабри принимает поздравленияПравоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
  • 08:27
    • Покер Гурьянова принес «Далласу» победу в серии с «Калгари»
  • 07:18
    • «Айлендерс» выбили «Вашингтон» из Кубка Стэнли
  • 08:43
    • «Миннесота» выиграла драфт-лотерею НБА
  • 07:40
    • «Лейкерс» разгромили «Портленд», «Орландо» проиграл «Милуоки»
  • 22:24
    • СМИ: Месси сообщил Куману, что склоняется к уходу из «Барсы»
    Все новости спорта

    Покер Гурьянова принес «Далласу» победу в серии с «Калгари»

    Хоккей НХЛ Даллас Старз Калгари Флэймз Прогнозы на НХЛ
    В шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ «Даллас» разгромил «Калгари» со счетом 7:3 (1:3, 5:0, 1:0) и выиграли серию — 4:2.

    Денис Гурьянов
    Денис Гурьянов

    Главным героем встречи стал российский нападающий «звезд» Денис Гурьянов, который оформил покер. Также в его активе результативная передача. Еще по разу забивали Миро Хейсканен, Радек Факса и Джо Павелски.

    Отметим, что Гурьянов оформил первый российский покер в истории плей-офф НХЛ.

    У «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане, Джонни Годро и Расмус Андерссон. Отметим, что после первого периода «Калгари» вел со счетом 3:1.

    НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции
    «Калгари» — «Даллас» — 3:7 (3:1, 0:5, 0:1)
    Голы: Манджапане — 2 (Броди, Линдхольм), 3:42 — 1:0. Годро — 4 (бол., Беннетт), 5:38 — 2:0. Андерссон — 3 (Ридер, Хэнифин), 6:34 — 3:0. Хейсканен — 3 (бол., Перри, Хинтс), 9:36 — 3:1. Гурьянов — 3 (Хейсканен), 20:59 — 3:2. Гурьянов — 4 (Павелски, Линделл), 23:25 — 3:3. Факса — 1 (бол., Гурьянов, Хейсканен), 25:47 — 3:4. Павелски — 6 (Хейсканен), 27:22 — 3:5. Гурьянов — 5 (Павелски, Худобин), 35:30 — 3:6. Гурьянов — 6 (Кивиранта), 49:02 — 3:7Вратари: Тэлбот (Риттих, 23:25) — ХудобинШтраф: 4-6Вратари: 41 (15+12+14) — 24 (5+12+7)

    В полуфинале плей-офф Западной конференции «Старз» сыграют с «Колорадо». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выдадут ли команды в финале результативный матч?
  • «Севилья» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Бордо» продолжит удачно играть с «Нантом»?
  • «Бордо» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Олимпик» не испортит дебют Луческу?
  • «Олимпик» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 21 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Севилья — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Олимпик — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торонто — Ванкувер
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Завтра в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота Юнайтед — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие