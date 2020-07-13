В тренировочный лагерь «Вашингтона» приглашены шесть россиян

Пресс-службаопубликовала список из 34 хоккеистов, приглашенных в тренировочный лагерь для возобновления полноценных тренировок перед рестартом сезона.

В их состав включены шесть россиян: Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Александр Алексеев.

Тренировочный лагерь состоится с 13 по 26 июля. Перед возобновлением сезона «Вашингтон» проведет контрольные встречи с «Тампа-Бэй», «Филадельфией» и «Бостоном».

Ранее НХЛ объявила, что сезон-2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Соревнования будут проводиться в двух канадских городах — Торонто и Эдмонтоне. 0