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    HockeyBuzz составил стартовую пятерку сборной России из игроков НХЛ

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    Портал HockeyBuzz запустил проект «Лучшие пятерки сборных стран», в котором составляет стартовые составы национальных команд, при этом учитывались исключительно игроки клубов НХЛ.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Так звено сборной России сформировали защитники Михаил Сергачев («Тампа-Бэйе») и Иван Проворов («Филадельфия»), а также форварды Никита Кучеров («Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

    Отметим, что в пятерку не попал один из лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин.

    Капитан «Вашингтона» в нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, забросил 48 шайб, благодаря чему делит первое место в гонке снайперов с Давидом Пастрняком из «Бостона». 0

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