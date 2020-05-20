HockeyBuzz составил стартовую пятерку сборной России из игроков НХЛ

Портал HockeyBuzz запустил проект «Лучшие пятерки сборных стран», в котором составляет стартовые составы национальных команд, при этом учитывались исключительно игроки клубов НХЛ.

Так звено сборной России сформировали защитники Михаил Сергачев («Тампа-Бэйе») и Иван Проворов («Филадельфия»), а также форварды Никита Кучеров («Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Отметим, что в пятерку не попал один из лучших снайперов в истории НХЛ Александр Овечкин.

Капитан «Вашингтона» в нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, забросил 48 шайб, благодаря чему делит первое место в гонке снайперов с Давидом Пастрняком из «Бостона». 0