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    Велосипедист погиб в ДТП с участием форварда «Северстали»

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    Форвард «Северстали» Егор Морозов стал участником дорожно-транспортного происшествия, приведшего к гибели велосипедиста.

    Егор Морозов
    Егор Морозов

    Об этом рассказал представитель 25-летнего хоккеиста Игорь Масленников.

    «Насколько я знаю, велосипедист там ехал по проезжей части, по середине движения, а трасса была неосвещенной. Никакого не было тормозного пути, потому что он ехал не быстро. И ничего не видно было.

    Грубое нарушение велосипедистом правил дорожного движения, насколько я понимаю. У него и знаков не было никаких, отражателей, никак его было не увидеть.

    Как я понимаю, Егор Морозов вообще ни при чем. Сейчас идет следствие, пока информации больше нет.

    Очень обидно, что человек погиб, конечно, все расстроены, но Егор ни при чем, у него не было вариантов, он не видел велосипедиста», — приводит слова Масленникова «Р-Спорт». 0

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