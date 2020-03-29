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    Фазель заявил о готовности помочь КХЛ

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    Президент ИИХФ Рене Фазель подтвердил, что намерен покинуть свой пост в этом году и поделился мнением о возможной работе в КХЛ.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    «Знаю, что мое интервью швейцарской газете дошло и до России и могло вызвать некоторое недопонимание. Нет, ничего не изменилось. Я хочу завершить многолетнюю работу в ИИХФ в сентябре.

    Но в нынешней ситуации ничего нельзя загадывать. Возможно, мне придется немного задержаться на своем посту. Мы же не знаем, сможем ли провести конгресс ИИХФ, сможем ли провести выборы нового президента. Если так — я готов поработать еще, но на непродолжительный срок — от трех до шести месяцев, не больше.

    А остаться на посту на следующий срок — точно нет, абсолютно точно. Может быть, даже если мы сумеем провести выборы в сентябре, я все равно останусь в федерации на какое-то время. Потому что не хочу передавать преемнику федерацию в не лучшем состоянии с учетом обстоятельств. Не думаю, что это проблема. Я просто хочу, чтобы переход был плавным. И максимальный срок — шесть месяцев. Моя цель — провести все-таки выборы в сентябре.

    Работа в КХЛ? Давайте не забегать вперед. Сейчас моя голова занята другими проблемами. Но я всегда говорил, что готов помочь российскому хоккею. И всему российскому спорту. Потому что Россия в моем сердце. Если я могу помочь своим опытом — я готов. Но в данный момент я по-прежнему президент ИИХФ. И моя задача — защищать интересы федерации.

    Как только я покину свой пост — можно будет смотреть в другую сторону. Но я не ищу постоянной работы. Каждодневной работы. Я хотел бы помогать идеями, опытом. Не присутствуя в офисе каждый день. Мне 70 лет. Это много. Но помочь я готов», — приводит слова Фазеля «Спорт-Экспресс». 0

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