Агент Дьякова: Кокаин попал в организм Кирилла непреднамеренно

Кирилл Дьяков
globallookpress.com
В пробе 26-летнего хоккеиста, взятой в ноябре прошлого года после матча КХЛ против московского «Спартака», обнаружено запрещенное вещество бензоилэкгонин (кокаин).
«Попало ли запрещенное вещество в организм непреднамеренно? Сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона.
Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть», — заявил Черных «Р-Спорт».
В сезоне-2019/20 Дьяков выступал за владивостокский «Адмирал», который в декабре расторг контракт с игроком по соглашению сторон. 0