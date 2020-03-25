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    Агент Дьякова: Кокаин попал в организм Кирилла непреднамеренно

    Хоккей Адмирал КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Агент хоккеиста Кирилла Дьякова Александр Черных рассказал о причинах дисквалификации своего клиента на 15 месяцев.

    Кирилл Дьяков
    Кирилл Дьяков

    В пробе 26-летнего хоккеиста, взятой в ноябре прошлого года после матча КХЛ против московского «Спартака», обнаружено запрещенное вещество бензоилэкгонин (кокаин).

    «Попало ли запрещенное вещество в организм непреднамеренно? Сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона.

    Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть», — заявил Черных «Р-Спорт».

    В сезоне-2019/20 Дьяков выступал за владивостокский «Адмирал», который в декабре расторг контракт с игроком по соглашению сторон. 0

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