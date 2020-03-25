Агент Дьякова: Кокаин попал в организм Кирилла непреднамеренно

Агент хоккеистарассказал о причинах дисквалификации своего клиента на 15 месяцев.

В пробе 26-летнего хоккеиста, взятой в ноябре прошлого года после матча КХЛ против московского «Спартака», обнаружено запрещенное вещество бензоилэкгонин (кокаин).

«Попало ли запрещенное вещество в организм непреднамеренно? Сто процентов. Кирилл ждет следующего сезона.

Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть», — заявил Черных «Р-Спорт».

В сезоне-2019/20 Дьяков выступал за владивостокский «Адмирал», который в декабре расторг контракт с игроком по соглашению сторон. 0