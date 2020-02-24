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    Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США

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    Российские игроки «Рейнджерс» нападающий Павел Бучневич и голкипер Игорь Шестеркин попали в автомобильную аварию. Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, в Бруклине.

    Павел Бучневич
    Павел Бучневич

    «Это случилось в Бруклине, Игорь был за рулем. Машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов, и произошло столкновение.

    Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристегнуты, слава богу. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами.

    Бучневич был перепуган, но избежал серьезных травм и пропустит несколько дней. У Игоря небольшое повреждение верхней части тела, перелом ребра без смещения.

    Через пару недель мы проведем повторное обследование», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт НХЛ.

    В нынешнем сезоне 24-летний Шестеркин принял участие в 10 матчах НХЛ и пропустил 22 гола. В активе 24-летнего Бучневича 61 матч, 14 голов и 23 результативные передачи.

    «Рейнджерс» занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 70 очков.

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