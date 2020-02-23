«Салават Юлаев» в овертайме выиграл у «Металлурга»

«Металлург» — «Салават Юлаев»
hcsalavat.ru
В основное время матча команды обменялись голами. В третьем периоде «Магнитку» вывел вперед Сергей Мозякин, но Эдуард Гиматов восстановил ничейный счет.
В овертайме победную шайбу забросил Саккари Маннинен.
«Салават Юлаев» (68 очков) — шестой на Востоке. «Металлург» (65 очков) — седьмой.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Мозякин — 15, 42:56 — 1:0. Гиматов — 5 (Бурмистров, Кадейкин), 46:23 — 1:1. Маннинен — 8 (бол., Умарк), 63:41 — 1:2Вратари: Кошечкин — МетсолаШтраф: 8 — 2Броски: 20 (5+8+5+2) — 40 (13+11+13+3)