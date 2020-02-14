НХЛ. 29 сэйвов Василевского, два очка Панарина, шайбы Наместникова и Гурьянова

«Торонто» — «Даллас» 2:3

«Даллас» продлил победную серию до трех матчей, на выезде переиграв «Торонто» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Российский нападающий «звезд» Денис Гурьянов отметился голом, которая стала для него 17-й в этом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Даллас» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: Гурьянов — 17 (Клингберг), 1:20 — 0:1. Факса — 10 (Комо, Кольяно), 20:24 — 0:2. Мэттьюс — 41 (бол., Нюландер, Бэрри), 31:21 — 1:2. Сегин — 12 (бол., Янмарк, Робертсон), 41:21 — 1:3. Хаймэн — 17 (Таварес, Марнер), 58:41 — 2:3Вратари: Андерсен (56:55 — 58:41, 59:09) — БишопШтраф: 13-9Броски: 31 (3+14+14) — 19 (6+10+3)

«Торонто» с 68 очками идет восьмым на Востоке, «Даллас» (71) — третий на Западе.

«Торонто» — «Даллас» 2:3

«Нью-Джерси» — «Детройт» 4:1

«Нью-Джерси» на своем льду разгромил «Детройт» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0). Форвард «дьяволов» Никита Гусев отыграл 16:46 и закончил матч с показателем полезности «+1».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Детройт» — 4:1 (0:0, 0:1, 4:0) Голы: Атанасиу — 8 (бол., Манта, Гронек), 36:34 — 0:1. Грин — 2 (Заха, Сиверсон), 45:10 — 1:1. Симмондс — 6 (Вуд, Заха), 46:54 — 2:1. Симмондс — 7 (бол., Палмиери, Сиверсон), 48:37 — 3:1. Братт — 11 (Суббан, Батчер), 49:10 — 4:1Вратари: Блэквуд — БерньеШтраф: 8-12Броски: 26 (4+11+11) — 26 (12+5+9)

В турнирной таблице восточной конференции «Нью-Джерси» идет 14-м, а «Детройт» — 16-м.

«Нью-Джерси» — «Детройт» 4:1

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 3:1

«Тампа» продлила победную серию до девяти игр, выиграв дома у «Эдмонтона» со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Голы: Марун — 7 (Гонс, Шенн), 24:39 — 1:0. Джонс — 3 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль), 29:36 — 1:1. Гурд — 8 (мен.), 33:01 — 2:1. Пакетт — 5 (п.в., Пойнт, Киллорн), 59:04 — 3:1Вратари: Василевский — Смит (58:04 — 59:04)Штраф: 4-0Броски: 37 (14+13+10) — 30 (10+7+13)

«Тампа» (81 балл) — вторая в Восточной конференции, «Эдмонтон» (66) — пятый на Западе.

«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» 3:1

«Флорида» — «Филадельфия» 2:6

«Флорида» потерпела крупное поражение от «Филадельфии» в домашнем матче — 2:6 (0:3, 0:1, 2:2). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский начал игру в стартовом составе, но был заменен после первого периода, пропустив в нем три шайбы.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Филадельфия» — 2:6 (0:3, 0:1, 2:2) Голы: ван Римсдайк — 17 (Нисканен, Санхейм), 4:24 — 0:1. Питлик — 6 (ван Римсдайк, Нисканен), 17:37 — 0:2. Обе-Кубель — 4 (Раффль, Браун), 18:32 — 0:3. Лотон — 10 (ван Римсдайк, Браун), 38:58 — 0:4. Юбердо — 20 (Уигар, Экблад), 40:33 — 1:4. Барков — 17 (Яндл, Строльман), 44:56 — 2:4. Кутюрье — 17 (Жиру), 54:52 — 2:5. Хегг — 3 (бол., Раффль, Браун), 59:32 — 2:6Вратари: Бобровский (Монтембо, 20:00) — ХартШтраф: 8-4Броски: 28 (11+8+9) — 28 (9+14+5)

«Флорида» расположилась на десятом месте на Востоке, «Филадельфия» идет там же седьмой.

«Флорида» — «Филадельфия» 2:6

«Баффало» — «Коламбус» 4:3 ОТ

«Баффало» дома в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0). Победную шайбу в дополнительное время забросил Виктор Олофссон. Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) Голы: Гербе — 4 (Гавриков, Нэш), 19:32 — 0:1. Дженнер — 10 (Веренски, Фоуди), 21:31 — 0:2. Айкел — 32 (Райнхарт, Ристолайнен), 38:47 — 1:2. Улофссон — 17 (бол., Айкел, Далин), 42:10 — 2:2. Родригес — 5 (Скиннер, Хаттон), 55:34 — 3:2. Нутиваара — 3 (Бьоркстранд, Фолиньо), 58:47 — 3:3. Улофссон — 18 (Айкел, Далин), 62:44 — 4:3Вратари: Хаттон — Кивлениекс (58:02 — 58:47)Штраф: 4-4Броски: 27 (8+7+9+3) — 31 (10+11+8+2)

«Баффало» — 13-й на Востоке, «Коламбус» — шестой.

«Баффало» — «Коламбус» 4:3 ОТ

«Оттава» — «Аризона» 3:2

«Оттава» победила «Аризону» в домашнем матче со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). Один из голов в составе победителей забил Владислав Наместников. «Сенаторз» прервали серию из шести поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Аризона» — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) Голы: Наместников — 12 (Батерсон, Тирни), 2:50 — 1:0. Ткачак — 17 (Шабо, К. Браун), 6:41 — 2:0. Экман-Ларссон — 7 (бол., Холл, Шмолц ), 36:40 — 2:1. Пол — 7 (Анисимов), 46:50 — 3:1. Истерли — 2, 49:01 — 3:2Вратари: Хегберг — Раанта (58:39)Штраф: 4-6Броски: 31 (10+8+13) — 34 (9+13+12)

«Оттава» находится на 15-м месте на Востоке, «Аризона» — восьмая на Западе.

«Оттава» — «Аризона» 3:2

«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:0

«Нэшвилл» дома разгромил «Айлендерс» со счетом 5:0 (3:0, 2:0, 0:0). Хет-трик оформил Крэйг Смит, по голу забили Маттиас Экхольм и Рокко Гримальди.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Айлендерс» — 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) Голы: Смит — 14, 0:35 — 1:0. Смит — 15 (Гримальди, Бонино), 7:41 — 2:0. Экхольм — 7 (Ярнкрок, Уотсон), 13:33 — 3:0. Гримальди — 10, 24:41 — 4:0. Смит — 16 (Йоси), 31:38 — 5:0Вратари: Сарос — Грайсс (Варламов, 13:33)Штраф: 9-5Броски: 26 (10+11+5) — 31 (14+13+4)

«Нэшвилл» с 61 баллом разместился на десятом месте на Западе, «Айлендерс» (72 очка) — пятый на Востоке.

«Нэшвилл» — «Нью-Йорк Айлендерс» 5:0

«Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 Б

«Миннесота» на своем льду по буллитам проиграла «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1). Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал два (1+1) очка, а его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич отметился голом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1) Голы: Донато — 11 (Койву), 9:49 — 1:0. Панарин — 29 (Дианджело, Стром), 11:52 — 1:1. Бродин — 2 (Гринуэй, Дамба), 16:43 — 2:1. Гринуэй — 7 (Бродин, Эрикссон Эк), 37:53 — 3:1. Бучневич — 12, 51:51 — 3:2. Зибанежад — 24 (Панарин, Фокс), 58:54 — 3:3Победный буллит: ЗибанежадВратари: Стэлок — Георгиев (58:07 — 58:54)Штраф: 6-8Броски: 26 (11+6+6+3) — 31 (8+10+10+3)

«Миннесота» (61) — 11-я на Западе, «Рейнджерс» (62) — 11-й на Востоке.

«Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 Б

«Колорадо» — «Вашингтон» 2:3

«Вашингтон» прервал серию из трех поражений, одолев на выезде «Колорадо» со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 2:0). В составе победителей отличились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Ти Джей Оши. У «Эвеланш» отличились Андре Бураковски и Микко Рантанен.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Вашингтон» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) Голы: Бураковски (Маккиннон, Каменев), 02:54 — 1:0; Рантанен (Маккиннон, Бураковски), 16:05 — 2:1; Бэкстрем (Врана, Карлсон), 31:37 — 2:1; Уилсон (Карлсон, Эллер), 52:48 — 2:2; Оши (Дженсен, Эллер), 57:56 — 2:3

«Колорадо» с 72 очками идет вторым на Западе, «Вашингтон» (79) — третий на Востоке.

«Анахайм» — «Калгари» 0:6

«Калгори» в гостях разгромил «Анахайм» со счетом 6:0 (4:0, 1:0, 1:0).

«Вегас» — «Сент-Луис» 6:5 ОТ