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    «Барыс» на выезде победил «Автомобилист»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Барыс Прогнозы на КХЛ
    Казахстанский «Барыс» одержал гостевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
    «Барыс»

    За гостей шайбы забросили Никита Михайлис, Ииро Пакаринен, Дастин Бойд и Атте Охтамаа.

    В составе хозяев отличились Евгений Мозер и Питер Холланд.

    «Барыс» набрал 75 очков и занимает третье место на Востоке. У «Автомобилиста» 70 очков и четвертое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
    Голы: Михайлис — 16 (Валк, Дитц), 24:04 — 0:1. Мозер — 5 (Секстон, Василевский), 28:35 — 1:1. Холланд — 15 (Доус, Василевский), 35:13 — 2:1. Пакаринен — 4 (Виделль), 39:00 — 2:2. Бойд — 12 (бол., Старченко, Охтамаа), 41:30 — 2:3. Охтамаа — 7 (бол., Старченко, Виделль), 54:50 — 2:4Вратари: Галкин — ПаскуалеБроски: 37 (9+14+14) — 30 (10+12+8)Штраф: 10 — 10
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