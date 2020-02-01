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    «Сибирь» обыграла «Динамо» Минск

    Хоккей КХЛ Сибирь Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного первенства КХЛ «Сибирь» обыграла минское «Динамо» со счетом 3:2.

    «Сибирь» выиграла второй раз подряд
    «Сибирь» выиграла второй раз подряд

    Первый период завершился вничью 0:0. Однако уже во второй части поединка хозяева обыграли соперника 3:1. В третьем периоде «Динамо» отыграло одну шайбу, но это не помогло избежать поражения.

    В составе «Сибири» дублем отметился Даниил Романцев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)
    Голы: Миловзоров — 15 (Торченюк), 26:45 — 1:0. Романцев — 8 (бол., Пуустинен), 32:44 — 2:0. Романцев — 9 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 35:56 — 3:0. Денисов — 1 (Спунер), 39:58 — 3:1. Дроздов — 2 (Спунер, Демков), 48:33 — 3:2Вратари: Сятери — Тэйлор (58:45)Штраф: 12 — 14Броски: 32 (8+13+11) — 23 (5+6+12)
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