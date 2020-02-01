«Сибирь» обыграла «Динамо» Минск

В рамках регулярного первенства КХЛобыграла минскоесо счетом 3:2.

Первый период завершился вничью 0:0. Однако уже во второй части поединка хозяева обыграли соперника 3:1. В третьем периоде «Динамо» отыграло одну шайбу, но это не помогло избежать поражения.

В составе «Сибири» дублем отметился Даниил Романцев.