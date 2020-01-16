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    «Ак Барс» потерпел поражение в Китае

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    «Ак Барс» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение от «Куньлуня» — 1:3 (1:0, 0:2, 0:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный точный бросок в составе казанской команды нанес Михаил Глухов (7 минута).

    У победителей шайбы забросили Адам Кракнелл (36), Тревор Мерфи (37) и Жильбер Брюле (60).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Ак Барс» (Казань) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Глухов — 7 (бол., Фрэттин, Азеведо), 7:00 — 0:1. Крэкнелл — 8, 35:38 — 1:1. Мерфи — 8 (Фу, Вонг), 36:08 — 2:1. Брюле — 5 (п.в., Челиос), 59:59 — 3:1Вратари: Смит — Билялов (58:54 — 59:59)Штраф: 6 — 6Броски: 22 (7+13+2) — 44 (20+9+15)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (68 очков), а «Куньлунь» — седьмое (53 очка). 0

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