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    «Трактор» на своем льду победил «Магнитку»

    Хоккей КХЛ Трактор Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    Челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

    «Трактор»
    «Трактор»

    В составе победителей отличились Томаш Гика и Артем Михеев. За «Магнитку» шайбу забросил Максим Матушкин.

    «Металлург» в турнирной таблице Восточной конференции находится на шестом месте, набрав 53 очка в 48 матчах. «Трактор» занимает предпоследние 11-е место — 43 очка в 49 встречах.

    16 января «Металлург» сыграет в гостях с «Барысом», а «Трактор» встретится на выезде с «Нефтехимиком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
    Голы: Гика — 11 (мен., Седлак, Меньшиков), 20:54 — 1:0. Матушкин — 5 (Мозякин, Филиппи), 26:30 — 1:1. Михеев — 2 (Кейлоф), 33:04 — 2:1Вратари: Галимов — Кошечкин (59:18)Броски: 24 (8+10+6) — 29 (7+15+7)Штраф: 6 — 4
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