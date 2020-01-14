«Трактор» на своем льду победил «Магнитку»

Челябинскийв матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл магнитогорскийсо счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).

В составе победителей отличились Томаш Гика и Артем Михеев. За «Магнитку» шайбу забросил Максим Матушкин.

«Металлург» в турнирной таблице Восточной конференции находится на шестом месте, набрав 53 очка в 48 матчах. «Трактор» занимает предпоследние 11-е место — 43 очка в 49 встречах.

16 января «Металлург» сыграет в гостях с «Барысом», а «Трактор» встретится на выезде с «Нефтехимиком».