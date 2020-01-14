«Трактор» на своем льду победил «Магнитку»

В составе победителей отличились Томаш Гика и Артем Михеев. За «Магнитку» шайбу забросил Максим Матушкин.
«Металлург» в турнирной таблице Восточной конференции находится на шестом месте, набрав 53 очка в 48 матчах. «Трактор» занимает предпоследние 11-е место — 43 очка в 49 встречах.
16 января «Металлург» сыграет в гостях с «Барысом», а «Трактор» встретится на выезде с «Нефтехимиком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Голы: Гика — 11 (мен., Седлак, Меньшиков), 20:54 — 1:0. Матушкин — 5 (Мозякин, Филиппи), 26:30 — 1:1. Михеев — 2 (Кейлоф), 33:04 — 2:1Вратари: Галимов — Кошечкин (59:18)Броски: 24 (8+10+6) — 29 (7+15+7)Штраф: 6 — 4