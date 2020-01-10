ЦСКА победил «Куньлунь», Капризов оформил дубль

Московскийодержал домашнюю победу над пекинским(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе столичного клуба дубль оформил Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты), еще гол на счету Антона Слепышева (42).

ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. Китайский клуб идет 8-м на Востоке (50 очков).

В следующем матче москвичи сыграют против «Автомобилиста», а «Куньлунь» дома примет «Сибирь».