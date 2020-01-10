ЦСКА победил «Куньлунь», Капризов оформил дубль

В составе столичного клуба дубль оформил Кирилл Капризов (1-я и 40-я минуты), еще гол на счету Антона Слепышева (42).
ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 69 очков в 46 матчах. Китайский клуб идет 8-м на Востоке (50 очков).
В следующем матче москвичи сыграют против «Автомобилиста», а «Куньлунь» дома примет «Сибирь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Капризов — 20 (Слепышев), 0:55 — 1:0. Капризов — 21 (Кемпе, Марченко), 39:54 — 2:0. Слепышев — 8 (Кемпе, Капризов), 41:09 — 3:0Вратари: Юханссон — ГрубецБроски: 31 (5+15+11) — 18 (10+2+6)Штраф: 4 — 2