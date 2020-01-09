Малкин вошел в сборную десятилетия по версии IIHF

Российский нападающийвключен символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В символическую сборную десятилетия также попали финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, а также нападающие Сидни Кросби (Канада) и Вильям Нюландер (Швеция).

Напомним, 33-летний Малкин за последние десять лет дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и серебряным призером (2010, 2015), а также завоевал бронзу (2019). В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 19 (11+8) очков. 0