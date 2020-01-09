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    Малкин вошел в сборную десятилетия по версии IIHF

    Хоккей Питтсбург Пингвинз Сборная России
    Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин включен символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Об этом сообщает официальный сайт организации.

    В символическую сборную десятилетия также попали финский голкипер Пекка Ринне, канадские защитники Дрю Даути и Ши Уэбер, а также нападающие Сидни Кросби (Канада) и Вильям Нюландер (Швеция).

    Напомним, 33-летний Малкин за последние десять лет дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и серебряным призером (2010, 2015), а также завоевал бронзу (2019). В 2012 году Малкин стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 19 (11+8) очков. 0

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