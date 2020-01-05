Свечников: Надеюсь, что сборная России устроит большой праздник

Форвардподелился ожиданиями от финального матча между Россией и Канадой на молодежном чемпионате мира.

«Просто красавцы. Сколько лет в финале не играли, и все-таки вышли. Санек Хованов, Даниил Журалев, Амир Мифтахов — это мои партнеры с самого детства, очень рад за них. Лет пять-шесть мы вместе играли. Ценю это, и очень переживаю за ребят.

Мысли перед финалом Россия — Канада? Ребята, удачи! Я, надеюсь, вы победите и устроите для России большой праздник. Понятно, после 6:0 в группе напряжение вообще будет зашкаливать, но надо оставаться спокойными. Это самое главное. Верим в вас!» — цитирует Свечникова Sport24.

Финал МЧМ-2020 Россия — Канада пройдет сегодня, 5 января, в чешской Остраве, начало — в 21:00 по московскому времени. 0