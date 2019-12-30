«Авангард» одолел на выезде «Трактор»

В составе гостей отличились Семен Кошелев, Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов, а также Кирилл Семенов и Валентин Пьянов.
Единственную шайбу хозяев забросил Ярослав Косов.
Подопечные Боба Хартли занимают 2-е место в таблице «Востока», набрав 58 очков. У «Трактора» 35 очков и последняя, 12-я строчка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 1:5 (1:0, 0:3, 0:2)
Голы: Косов — 7 (бол., Кейлоф), 5:52 — 1:0. Кошелев — 8 (Шумаков, Семенов), 31:11 — 1:1. Шумаков — 10 (Покка, Бек), 33:01 — 1:2. Войнов — 9 (Мартынов, Семенов), 37:40 — 1:3. Семенов — 13 (Шумаков), 41:38 — 1:4. Пьянов — 6 (Клинкхаммер, Макмиллан), 59:15 — 1:5Вратари: Федотов (Галимов, 41:38) — Гарипов (32:45 — 33:01)Броски: 30 (8+11+11) — 17 (4+9+4)Штраф: 6 — 8