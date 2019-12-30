«Авангард» одолел на выезде «Трактор»

Челябинскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскомусо счетом 1:5.

В составе гостей отличились Семен Кошелев, Сергей Шумаков, Вячеслав Войнов, а также Кирилл Семенов и Валентин Пьянов.

Единственную шайбу хозяев забросил Ярослав Косов.

Подопечные Боба Хартли занимают 2-е место в таблице «Востока», набрав 58 очков. У «Трактора» 35 очков и последняя, 12-я строчка.