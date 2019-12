Овечкин вышел на шестое место по голам в гостевых матчах

Российский нападающий «Вашингтона»в матче с «Нью-Джерси» забросил свою 346-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Таким образом, он вышел на шестое место в истории лиги по количеству голов на выезде, сравнявшись с легендарным канадцем Марселем Дионном.

Стоит отметить, что Дионну для этого потребовалось 1340 матчей, а россиянину — 1119.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 35 (22+13) очков в 36 матчах. Всего за карьеру он набрал 1244 (679+565) очка в 1119 матчах.

