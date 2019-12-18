ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаМолодежь «Ливерпуля» получила урок. «Красные» вылетели из Кубка лиги
  • 16:17
    • Названы претенденты на премию Globe Soccer Awards
  • 15:49
    • Дзюба, Кокорин и Мамаев — в топ-30 российских персон 2019 года
  • 15:19
    • СМИ: Буффон намерен продлить контракт с «Ювентусом»
  • 15:06
    • РФС: Ари не играл рукой в эпизоде с пенальти в матче с ЦСКА
  • 11:59
    • Семин признан тренером года по версии спортивных журналистов России
    Все новости спорта

    «Куньлунь» во второй раз за два дня обыграл «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Адмирал Прогнозы на КХЛ
    «Куньлунь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Адмирал» — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Брэндон Ип (11 минута), Итан Верек (19), Тревор Мерфи (25), Тайлер Вонг (36) и Люк Локхарт (45 и 49), оформивший дубль.

    За «моряков» точные броски нанесли Юрий Петров (14), Шон Лалонд (23) и Денис Вихарев (38).

    Для китайской команды эта победа над коллективом из Владивостока стала второй за два дня.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0)
    Голы: Ип — 7 (Челиос, Миллер), 10:01 — 1:0. Петров — 4 (Бутузов, Угольников), 13:06 — 1:1. Уэрек — 8 (бол., Мерфи, Дефацио), 18:06 — 2:1. Лалонд — 5 (бол., Юнг, Вихарев), 22:11 — 2:2. Мерфи — 7 (бол.), 24:59 — 3:2. Вонг — 11 (Фу, Локхарт), 35:37 — 4:2. Вихарев — 14 (Альмквист, Лалонд), 37:23 — 4:3. Локхарт — 6 (Фу), 44:22 — 5:3. Локхарт — 7 (мен., Смит-Пелли), 48:38 — 6:3Вратари: Грубец — КрасоткинШтраф: 16 — 35Броски: 32 (12+12+8) — 31 (8+13+10)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает пятое место (45 очков), а «Адмирал» — девятое (42 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Первый «сухарь» Кудашова. В «классике» победили, а на турнире — забыли
  • 16/12/2019 в 00:37
    •
  • Прогноз
  • «Торпедо» — «Барыс»
  • 1.53
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов мы увидим на главном празднике футбола?
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Сумеет ли «Монтеррей» воспользоваться усталостью «Ливерпуля»?
  • «Монтеррей» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Вскроет ли «Юве» оборону «Сампдории»?
  • «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол «Реал» против «Ман Сити». Все расклады перед мегабитвойДва гранда европейского футбола сразятся на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 14:220
  • 17:08
    • «Куньлунь» во второй раз за два дня обыграл «Адмирал»
  • 16:51
    • Полузащитник «Уфы» привлек внимание двух чешских топ-клубов
  • 16:35
    • Болельщики «Краснодара» выберут лучшего игрока в истории клуба
    Жеребьевка Лиги чемпионов Футбол Жеребьевка ЛЧ: «Ливерпулю» достался нежеланный билет в МадридИтоги и прогнозы после жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 12:550
  • Экспресс дня

  • Будут ли проблемы у «Порту» в Кубке Португалии?
  • 2.20
    •
  • 16:02
    • Загитова больше не хочет говорить о перерыве в карьере
  • 15:33
    • СКА подписал новый контракт с вратарем
  • 11:44
    • Вратаря «Шальке» дисквалифицировали на четыре матча
    Юлиан Нагельсман Футбол Когда внешность обманчива. «Тоттенхэм» ждет непростая дуэль в ЛЧВ 1/8 финала команда Моуринью сыграет с «РБ Лейпциг» Вчера в 15:460
  • 11:27
    • «Текстильщик» уволил главного тренера
  • 11:11
    • Зане может зимой покинуть «Манчестер Сити»
  • 07:37
    • «Индиана» прервала победную серию «Лейкерс», «Нью-Йорк» переиграл «Атланту»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие