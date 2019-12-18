«Куньлунь» во второй раз за два дня обыграл «Адмирал»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл— 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

В составе победителей отличились Брэндон Ип (11 минута), Итан Верек (19), Тревор Мерфи (25), Тайлер Вонг (36) и Люк Локхарт (45 и 49), оформивший дубль.

За «моряков» точные броски нанесли Юрий Петров (14), Шон Лалонд (23) и Денис Вихарев (38).

Для китайской команды эта победа над коллективом из Владивостока стала второй за два дня.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:3 (2:1, 2:2, 2:0) Голы: Ип — 7 (Челиос, Миллер), 10:01 — 1:0. Петров — 4 (Бутузов, Угольников), 13:06 — 1:1. Уэрек — 8 (бол., Мерфи, Дефацио), 18:06 — 2:1. Лалонд — 5 (бол., Юнг, Вихарев), 22:11 — 2:2. Мерфи — 7 (бол.), 24:59 — 3:2. Вонг — 11 (Фу, Локхарт), 35:37 — 4:2. Вихарев — 14 (Альмквист, Лалонд), 37:23 — 4:3. Локхарт — 6 (Фу), 44:22 — 5:3. Локхарт — 7 (мен., Смит-Пелли), 48:38 — 6:3Вратари: Грубец — КрасоткинШтраф: 16 — 35Броски: 32 (12+12+8) — 31 (8+13+10)

В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» занимает пятое место (45 очков), а «Адмирал» — девятое (42 очка). 0