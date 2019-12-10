НХЛ. Голы Овечкина и Анисимова, две передачи Наместникова, 31 сейв Варламова

В Национальной хоккейной лиге прошли очередные четыре матча.

«Вашингтон» — «Коламбус» 2:5

«Вашингтон» на своем льду уступили «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча в столице США завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 1:0, 3:2).

Дубль в составе «Коламбуса» оформил Кэм Эткинсон, по шайбе забросили Райан Мюррей, Райли Нэш и Оливер Бьоркстранн.

У «Вашингтона» голы на счету Александра Овечкина и Ларса Никласа Бекстрема. Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и тот же Овечкин отдали по одной результативной передаче.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Коламбус» — 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) Голы: Аткинсон — 6 (Нюквист, Тексье), 3:27 — 0:1. Мюррей — 2 (Робинсон), 26:52 — 0:2. Овечкин — 21 (Орлов, Бэкстрем), 40:40 — 1:2. Нэш — 2 (Веннберг), 46:53 — 1:3. Бьоркстранд — 7 (Милано, Джонс), 50:37 — 1:4. Бэкстрем — 5 (Овечкин, Кузнецов), 57:54 — 2:4. Аткинсон — 7 (п.в.), 58:12 — 2:5Вратари: Холтби (54:38 — 55:09, 57:26 — 57:54, 58:00 — 58:12) — КорписалоШтраф: 10 — 6Броски: 39 (6+15+18) — 38 (20+6+12)

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает первое место (49 очков), а «Коламбус» — 13-е (28 очков).

«Вашингтон» — «Коламбус» 2:5

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 1:5

«Айлендерс» на выезде переиграли «Тампу» со счетом 5:1 (0:0, 2:1, 3:0).

Одним из героев встречи стал российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов, отразивший 31 из 32 бросков по своим воротам.

Дубль в составе победителей оформил Брок Нельсон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Голы: Джонстон — 2 (Пулок), 26:44 — 0:1. Бэйли — 8 (мен., Сизикас), 28:37 — 0:2. Стэмкос — 10 (Шаттенкирк, Чирелли), 35:35 — 1:2. Нельсон — 10, 47:31 — 1:3. Нельсон — 11 (Ли, Эберле), 54:41 — 1:4. Ли — 8 (бол., Бэйли, Барзал), 56:05 — 1:5Вратари: Макэлхинни — ВарламовШтраф: 8 — 10Броски: 32 (9+12+11) — 24 (8+8+8)

В турнирной таблице Восточной конференции «Айлендерс» занимают третье место (42 очка), а «Тампа» — 12-е (31 очко).

«Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 1:5

«Оттава» — «Бостон» 5:2

«Оттава» дома обыграла «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1).

Российский нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов отметился голом, а его одноклубник и соотечественник Владислав Наместников — двумя результативными передачами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Бостон» — 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) Голы: Анисимов — 4 (Демело, Шабо), 1:35 — 1:0. Дюклер — 14 (Тирни), 15:44 — 2:0. Бержерон — 9 (Пастрняк, Маршан), 17:48 — 2:1. Тирни — 4 (Наместников, Дюклер), 21:21 — 3:1. Пажо — 16 (мен., п.в., Наместников, Хэйнси), 57:02 — 4:1. Дебраск — 7 (бол., Пастрняк, Маршан), 57:45 — 4:2. Дюклер — 15 (п.в., Демело, Тирни), 59:59 — 5:2Вратари: Нильссон — Раск (55:42 — 55:46, 56:43 — 57:02, 58:16 — 59:59)Штраф: 10 — 6Броски: 28 (14+9+5) — 40 (8+16+16)

«Оттава» занимает 14-е место в Восточной конференции (27 очков), а «Бостон» — второе (46 очков).

«Оттава» — «Бостон» 5:2

«Колорадо» — «Калгари» 4:5 ОТ

«Колорадо» в овертайме потерпел поражение от «Калгари» со счетом 4:5 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 0:1).

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом, который стал для него пятым в сезоне.

Для «Флэймз» эта победа стала пятой подряд. «Эвеланш» проиграли впервые с 24 ноября.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Калгари» — 4:5 ОТ (1:0, 1:2, 2:2, 0:1) Голы: 1:0 — 4 Грейвс (Комфер, Донской), 1:1 — 29 Райан (Дубе, Шилингтон), 2:1 — 30 Ничушкин (Ньето, Грейвс), 2:2 — 36 Ткачак (Линдхольм, Джиордано), 2:3 — 40 Манжипан (Линдхольм, Ткачак), 2:4 — 41 Фролик (Янковски, Ридер), 3:4 — 43 Маккиннон (Коул), 4:4 — 50 Донской (Бураковски, Маккиннон), 4:5 — 62 Монахан (Джиордано, Дубе)Вратари: Францоуз — РиттихШтраф: 6 — 4Броски: 32 (9+12+11+0) — 33 (10+10+11+2)

«Колорадо» занимает второе место в Западной конференции (41 очко), а «Калгари» — седьмое (36 очков).