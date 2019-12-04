Немировски: В ключевых эпизодах «Торпедо» не реализовало большинство

Главный тренер «Торпедо»поделился впечатлениями после поражения в овертайме от(2:3 ОТ).

«Игра была равной, хотя мы имели хорошие шансы довести матч до победы в основное время. При счете 2:1 не реализовали большинство в середине третьего периода и тут же позволили сопернику сравнять счет.

А затем не использовали еще одно численное преимущество, хотя создали немало моментов. В тех ключевых эпизодах особенно удачно сыграл вратарь соперника Якуб Коварж.

В последнее время наши голкиперы защищают ворота поочередно. В двух предыдущих матчах играл Тихомиров, сейчас была очередь Линдбека.

Считаю, что он провел неплохой матч, неоднократно выручал команду. Кто будет защищать ворота в следующем матче с "Ак Барсом" — определим накануне игры.

Когда вернется на лед защитник Антон Волченков? Скорее всего, 6-го декабря — в игре с лидером чемпионата КХЛ», — приводит слова Немировски «Матч ТВ».

6 декабря «Торпедо» на своем льду примет «Ак Барс». 0