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    «Йокерит» прервал победную серию «Барыса»

    Хоккей КХЛ Барыс Йокерит Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» одержал победу над «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Йокерита»
    Хоккеисты «Йокерита»

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) в пользу гостей.

    У победителей шайбы забросили Стив Мозес (26 минута), Брайан О'Нилл (38) и Марко Анттила (53 и 60).

    В составе проигравших отличились Роман Старченко (45) и Кертис Волк (57).

    «Барыс» прервал свою серию из трех побед в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
    Голы: Мозес — 4 (Норман, Хаапала), 25:23 — 0:1. О`Нилл — 12, 37:38 — 0:2. Старченко — 9, 44:07 — 1:2. Анттила — 6 (мен., Калниньш), 52:53 — 1:3. Валк — 3 (бол., Виделль, Охтамаа), 56:46 — 2:3. Анттила — 7 (п.в., Савинайнен, Калниньш), 59:22 — 2:4Вратари: Паскуале (58:34 — 59:22) — КалниньшШтраф: 4 — 8Броски: 30 (9+9+12) — 35 (14+12+9)

    «Йокерит» занимает седьмое место в Западной конференции (41 очко). «Барыс» — четвертый на Востоке (42 очка). 0

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