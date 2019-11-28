«Магнитка» дома проиграла ЦСКА

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18) и Павел Карнаухов (31).
Единственный гол магнитогорской команды на счету Николая Кулемина (57).
После этой игры ЦСКА, набрав 47 очков в 32 матчах, продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.
«Металлург», потерпевший пятое поражение подряд в чемпионате, с 34 очками в 33 встречах сезона расположился на седьмой строчке на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
Голы: Капризов — 16 (бол., Слепышев, Вей), 4:32 — 0:1. Григоренко — 9 (мен.), 17:26 — 0:2. Карнаухов — 2 (Попов), 30:39 — 0:3. Кулемин — 7 (бол., О`Делл, Нестрашил), 56:40 — 1:3Вратари: Кошечкин (59:00) — ЮханссонБроски: 25 (6+8+11) — 23 (6+9+8)Штраф: 6 — 10