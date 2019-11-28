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    «Магнитка» дома проиграла ЦСКА

    Хоккей КХЛ Металлург Мг ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» уступил московскому ЦСКА (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18) и Павел Карнаухов (31).

    Единственный гол магнитогорской команды на счету Николая Кулемина (57).

    После этой игры ЦСКА, набрав 47 очков в 32 матчах, продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

    «Металлург», потерпевший пятое поражение подряд в чемпионате, с 34 очками в 33 встречах сезона расположился на седьмой строчке на «Востоке».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:2, 0:1, 1:0)
    Голы: Капризов — 16 (бол., Слепышев, Вей), 4:32 — 0:1. Григоренко — 9 (мен.), 17:26 — 0:2. Карнаухов — 2 (Попов), 30:39 — 0:3. Кулемин — 7 (бол., О`Делл, Нестрашил), 56:40 — 1:3Вратари: Кошечкин (59:00) — ЮханссонБроски: 25 (6+8+11) — 23 (6+9+8)Штраф: 6 — 10
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