«Магнитка» дома проиграла ЦСКА

Магнитогорскийуступил московскому ЦСКА (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (5-я минута), Михаил Григоренко (18) и Павел Карнаухов (31).

Единственный гол магнитогорской команды на счету Николая Кулемина (57).

После этой игры ЦСКА, набрав 47 очков в 32 матчах, продолжает возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

«Металлург», потерпевший пятое поражение подряд в чемпионате, с 34 очками в 33 встречах сезона расположился на седьмой строчке на «Востоке».