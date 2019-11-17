«Витязь» проиграл «Торпедо»

В составе победителей отличились Сергей Зборовский, Михаил Варнаков, Джордан Шредер и Денис Баранцев. Дамир Жафяров оформил дубль.
За подмосковный клуб шайбы забросили Евгений Монск и Якуб Ержабек.
Эта победа позволила хозяевам набрать 34 очка и переместиться на 5-е место в Западной конференции. Подмосковные хоккеисты потерпели четвертое поражение подряд и с 35 очками находятся на 4-й строчке.
«Витязь» 19 ноября примет московский ЦСКА, а «Торпедо» встретится с минским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Витязь» (Подольск) — 6:2 (0:1, 5:1, 1:0)
Голы: Монс — 4 (Шинкевич, Лаюнен), 5:19 — 0:1. Ержабек — 5 (бол., Квартальнов, Семин), 25:05 — 0:2. Зборовский — 1 (бол., Варнаков, Аляев), 32:40 — 1:2. Варнаков — 7 (Волченков, Геноуэй), 34:13 — 2:2. Шредер — 10 (бол., Жафяров, Геноуэй), 37:19 — 3:2. Жафяров — 11 (бол., Геноуэй, Рэтти), 38:04 — 4:2. Баранцев — 4 (бол., Шенфельд, Варнаков), 38:51 — 5:2. Жафяров — 12, 53:12 — 6:2Вратари: Тихомиров (Линдбек, 14:54, 33:37 — 34:13) — Кочетков (Сапрыкин, 40:00)Броски: 48 (22+13+13) — 33 (7+11+15)Штраф: 8 — 31