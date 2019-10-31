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    «Сибирь» продлила победную серию до шести матчей

    Хоккей КХЛ Сибирь ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    «Сибирь» нанесла поражение ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Новосибирске, завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0).

    У победителей шайбы забросили Юусо Пуустинен и Владимир Первушин.

    В составе «армейцев» отличился Линден Вей.

    Для новосибирской команды эта победа стала шестой подряд в регулярном чемпионате.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Голы: Вей — 9 (бол., Григоренко, Капризов), 19:13 — 0:1. Пуустинен — 8 (Михайлов), 19:32 — 1:1. Первушин — 2 (Торченюк), 31:27 — 2:1Вратари: Сятери — Сорокин (59:07)Штраф: 2 — 6Броски: 32 (13+11+8) — 22 (9+7+6)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» занимает третье место (32 очка). ЦСКА лидирует на Западе (37 очков). 0

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