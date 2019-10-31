НХЛ. «Нью-Джерси» дома уступил «Тампе», «Эдмонтон» разгромил «Коламбус»

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 6:7 ОТ

«Нью-Джерси» на своем льду в овертайме проиграл «Тампа-Бэй» со счетом 6:7 ОТ (1:2, 3:1, 2:3, 0:1).

Автором победной шайбы стал Тайлер Джонсон, набравший в матче 3 (1+2) очка. Российский защитник «молний» Михаил Сергачев отметился результативной передачей.

Нападающие «Лайтнинг» Никита Кучеров и Александр Волков закончили матч с показателем полезности «-2».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» — 6:7 ОТ (1:2, 3:1, 2:3, 0:1) Голы: Палмиери — 4 (бол., Симмондс, Холл), 1:10 — 1:0. Палат — 4 (Шаттенкирк, Пойнт), 9:28 — 1:1. Киллорн — 2 (бол., Шаттенкирк, Джонсон), 17:15 — 1:2. Братт — 2 (Заха, Хишир), 26:05 — 2:2. Пойнт — 4 (Джонсон, Сергачев), 31:48 — 2:3. Палмиери — 5 (Батчер, Холл), 32:17 — 3:3. Братт — 3 (Грин, Хишир), 33:16 — 4:3. Ватанен — 3 (Симмондс, Грин), 41:13 — 5:3. Чирелли — 1 (Рутта, Жозеф), 42:45 — 5:4. Жозеф — 3 (Чирелли), 47:45 — 5:5. Палат — 5 (Пойнт), 56:03 — 5:6. Палмиери — 6 (Симмондс, Батчер), 59:52 — 6:6. Джонсон — 4 (Палат, Макдона), 61:16 — 6:7Вратари: Шнайдер (58:02 — 58:24, 59:04 — 59:52) — МакэлхинниШтраф: 2-10Броски: 42 (11+15+16+0) — 23 (9+7+5+2)

«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй» 6:7 ОТ

«Коламбус» — «Эдмонтон» 1:4

«Коламбус» на своем льду проиграл «Эдмонтону» со счетом 1:4 (0:2, 1:2, 0:0). Для «Блю Джэкетс» это второе поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Эдмонтон» — 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) Голы: Нил — 11 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 9:11 — 0:1. Драйзайтль — 11 (Ньюджент-Хопкинс, Чейссон), 17:02 — 0:2. Хайра — 1 (Ньюджент-Хопкинс, Ганье), 21:20 — 0:3. Драйзайтль — 12 (Кассиан), 24:56 — 0:4. Веренски — 3 (бол., Аткинсон, Дюбуа), 26:55 — 1:4Вратари: Корписало (Мерзликинс, 24:56) — СмитШтраф: 10-6Броски: 24 (5+12+7) — 31 (9+10+12)

«Коламбус» — «Эдмонтон» 1:4

«Сент-Луис» — «Миннесота» 2:1

«Сент-Луис» дома обыграл «Миннесоту» со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

У «Блюз» забивали Сэмми Блейз и Алекс Пьетранджело. Единственный гол за «Уайлд» забил Матс Цуккарелло. Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев результативными действиями не отметился,

«Сент-Луис» одержал четвертую победу в пяти последних матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Миннесота» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Блэй — 4 (О`Райлли, Пьетранджело), 26:52 — 1:0. Цуккарелло — 1 (Стаал, Зукер), 28:43 — 1:1. Пьетранджело — 5 (Перрон, Гуннарссон), 41:39 — 2:1Вратари: Биннингтон — Дубник (58:20)Штраф: 6-6Броски: 26 (7+13+6) — 36 (12+12+12)

«Сент-Луис» — «Миннесота» 2:1

«Аризона» — «Монреаль» 1:4

«Аризона» на своем льду уступила «Монреалю» со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Защитник хозяев Илья Любушкин результативными действиями не отличился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Монреаль» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Галлахер — 6 (Татар, Уэбер), 0:22 — 0:1. Уэбер — 2 (Мете, Дано), 20:24 — 0:2. Казинс — 2 (Сузуки, Питри), 41:17 — 0:3. Чикран — 2 (Кессел, Голигоски), 44:47 — 1:3. Друэн — 6, 51:03 — 1:4Вратари: Раанта — ПрайсШтраф: 4-6Броски: 33 (14+8+11) — 36 (13+10+13)

«Колорадо» — «Флорида» 3:4 ОТ

«Флорида» в овертайме обыграла «Колорадо» в гостевом матче — 4:3 ОТ(1:2, 0:0, 2:1, 1:0).

Автором победной шайбы на 29-й секунде стал Джонатан Юбердо, оформивший в матче дубль. Еще по голу забили Александр Барков и Колтон Севьюр. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов, а также форварды «Колорадо» Владислав Каменев и Валерий Ничушкин очков матче не набрали. Защитник «Эвеланш» Никита Задоров отметился эффектным силовым приемом, а также в середине третьего периода заработал персональный фол.

Для «Колорадо» это четвертое поражение в сезоне. «Флорида» одержала шестую победу.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 3:4 ОТ (2:1, 0:0, 1:2, 0:1) Голы: Ньето, 6:05. Донской, 19:28. МакКиннон, 47:37. — Севьюр, 9:59. Барков, 52:04. Юбердо, 58:30, 60:29

«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 3:5

«Лос-Анджелес» проиграл на своем льду «Ванкуверу» со счетом 3:5 (1:2, 1:1, 1:2). В составе «Кэнакс» трижды отличился нападающий Брок Бозер, по разу — форварды Бо Хорват и Элиас Петтерссон.

В составе «королей» лучшим игроком матча стал голкипер Джонатан Куик, парировавший 44 броска. Российские нападающие «Кингз» Илья Ковальчук и Николай Прохоркин результативными действиями не отметились.

«Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение кряду, а «Ванкувер» одержал вторую победу подряд.