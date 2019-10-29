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    «Салават Юлаев» на выезде уступил «Сочи»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Сочи Прогнозы на КХЛ
    ХК «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 3:1.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    Счет в матче на 4-й минуте открыли гости — шайбу забросил Александр Кадейкин.

    В составе победителей в третьем периоде отличились Илья Крикунов, Степан Старков и Денис Мосалёв.

    Встреча был первой для Александра Андриевского в качестве главного тренера черноморского коллектива.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
    Голы: Кадейкин — 3 (Сергеев, Кугрышев), 3:51 — 0:1. Крикунов — 3 (Петров), 44:11 — 1:1. Старков — 3 (Эллис, Калетник), 48:37 — 2:1. Мосалев — 1 (п.в.), 59:32 — 3:1Вратари: Шикин — Метсола (59:13 — 59:32)Броски: 23 (9+6+8) — 23 (14+4+5)Штраф: 10 — 8
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