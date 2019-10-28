Кошечкин, Мерфи, Яшкин и Исаев признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лауреатов восьмой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим вратарем признан игрок «Металлурга» Василий Кошечкин, одержавший «сухую» победу в гостях над «Автомобилистом» и победу в серии бросков над «Ак Барсом». В основное время поединка с казанским клубом голкипер магнитогорцев также не пропустил ни одной шайбы. Кошечкин отразил 96,94% бросков при коэффициенте надежности 0,98. «Сухая» серия Кошечкина за последние две недели составила 242 минуты и 34 секунды, что стало рекордом клуба, а также пятым результатом в истории лиги.

Защитник «Куньлуня» Тревор Мерфи стал лучшим в своем амплуа. Вместе с командой он одержал победы во всех трех матчах недели (в том числе двух гостевых) и набрал в них 3 (2+1) очка. Защитник китайского клуба не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+2» и во всех набирал очки. На его счету также 13 бросков по воротам и 3 блокированных броска.

Лучшим нападающим признан Дмитрий Яшкин из московского «Динамо», вместе с командой одержавший две гостевые победы и набравший в них 6 (2+4) очков (лучший результат недели). Нападающий московского клуба набирал очки в каждом из матчей, на его счету ассистентский покер в поединке против «Амура» и дубль в игре с «Адмиралом». Яшкин не завершил ни один из поединков с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4».

Среди новичков выделялся голкипер «Локомотива» Даниил Исаев, одержавший победы в овертаймах обоих матчей недели. 19-летний голкипер ярославского клуба отразил 92,5% бросков (в общей сложности 40) при коэффициенте надежности 1,83. 0